Первый тренер Валиевой: Камила уже в четыре года соображала лет на восемь

Ксения Иванова, первый тренер российской фигуристки Камилы Валиевой, рассказала, о первых шагах бывшей подопечной в спорте, после того как та установила сразу два мировых рекорда на турнире в Финляндии.

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«Когда она была маленькой, уже было видно, что ребёнок перспективный. Во-первых, она в четыре года явно соображала не на четыре, а лет на восемь. Во-вторых, у неё и выворотность, и растяжка, и дуги были очень хорошие. Мама ей занималась, водила и на гимнастику, и на балет, и на фигурное катание. Полностью себя отдавала развитию ребёнка. И девочка сама очень целеустремлённая, ответственная, сознательная. Там было всё. А при правильной работе с ребёнком достигаются определённые результаты. То, что мы и видим сейчас.

Что касается четверных прыжков, то я и не сомневалась, что она их будет прыгать. Камила молодец, могу только порадоваться за неё», — сказала Иванова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.