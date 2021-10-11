В Госдуме ответили американскому журналисту, усомнившемуся в честности рекордов Валиевой

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на слова американского журналиста Филипа Херша. Ранее Херш усомнился в честности двух мировых рекордов Камилы Валиевой на турнире в Финляндии.

«Во-первых, поздравим всю школу фигурного катания. Это хороший результат. Может, не самый статусный турнир, но для школы фигурного катания, спортсменов, тренеров, федерации — хороший знак, значит, фигурное катание развивается в правильном направлении. Школа фигурного катания России сейчас находится на подъёме, это было не всегда, мы помним провалы, когда в призах и близко никого не было. Система развития фигурного катания в России имеет позитивные тенденции.

Непонятно, почему наши зарубежные коллеги и соперники негативно это воспринимают. Надо разобраться не в причинах побед русских, а в причинах поражений американцев. Раньше американцы, канадцы часто были победителями. Никто же не кричал, что это было нечестно. У каждой страны и школы есть свой подъём. За эти высказывания можно только порадоваться и отнестись с долей иронии. Это негласное признание нашей школы», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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