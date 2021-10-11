Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Всё честно, места распределены правильно». Жулин — о Валиевой, Туктамышевой и Косторной

«Всё честно, места распределены правильно». Жулин — о Валиевой, Туктамышевой и Косторной
Комментарии

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин подвёл итоги выступления российских фигуристок на международном турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy. Первые три места заняли Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная.

«Сейчас бум женского одиночного катания в России. Это что-то потрясающее. Если туда добавить Щербакову и Трусову, то первая пятёрка могла бы быть русской, конечно, если бы в правилах разрешали.

Такой результат практически нельзя победить на данный момент времени. Я считаю, что всё абсолютно честно, судейство было правильным. Все места распределились правильно, никаких вопросов нет», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Новость по теме
Американский журналист: я ищу, где в правилах ISU сказано о бонусе за то, что ты русский

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021