«Всё честно, места распределены правильно». Жулин — о Валиевой, Туктамышевой и Косторной

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин подвёл итоги выступления российских фигуристок на международном турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy. Первые три места заняли Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная.

«Сейчас бум женского одиночного катания в России. Это что-то потрясающее. Если туда добавить Щербакову и Трусову, то первая пятёрка могла бы быть русской, конечно, если бы в правилах разрешали.

Такой результат практически нельзя победить на данный момент времени. Я считаю, что всё абсолютно честно, судейство было правильным. Все места распределились правильно, никаких вопросов нет», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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