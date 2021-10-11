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Гербольдт: наши фигуристки готовы выигрывать и претендовать на весь пьедестал Олимпиады

Гербольдт: наши фигуристки готовы выигрывать и претендовать на весь пьедестал Олимпиады
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Российская экс-фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала итоги международного турнира серии «Челленджер» Finlandia Trophy. Первое место с двумя мировыми рекордами – в произвольной программе (174,31) и по сумме двух выступлений (249,24) — заняла Камила Валиева. Второй стала Елизавета Туктамышева. Третьей – Алёна Косторная.

«Здорово, что наши девушки начинают забирать весь пьедестал с самого начала сезона. Показывая, что мы готовы выигрывать и претендовать на весь пьедестал Олимпиады. У нас ещё есть не менее сильные девушки. Для начала сезона всё складывается очень хорошо. Думаю, это ещё не максимальная готовность, так как сезон только начинается, что-то может совершенствоваться и добавляться», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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