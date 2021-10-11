Тарасова отреагировала на слова журналиста из США, раскритиковавшего оценки Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова американского журналиста Филипа Херша. Ранее Херш усомнился в честности двух мировых рекордов Камилы Валиевой на турнире серии «Челленджер» в Финляндии.
«Слова американского журналиста? Наши девочки действительно очень хороши. Мы гордимся тем, что на наших куртках написано «Россия»!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
На турнире Finlandia Trophy первое место с двумя мировыми рекордами – в произвольной программе (174,31) и по сумме двух выступлений (249,24) — заняла Камила Валиева. Второй стала Елизавета Туктамышева. Третьей – Алёна Косторная.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 11 октября 2021
-
14:07
-
13:57
-
13:55
-
13:34
-
13:30
-
13:09
-
12:55
-
12:53
-
12:18
-
11:16
-
10:53
-
10:36
-
09:11
-
08:57
-
08:57
-
07:49
-
07:41
-
00:48
-
00:29
-
00:11
- 10 октября 2021
-
23:58
-
23:33
-
23:28
-
22:33
-
22:22
-
22:15
-
21:34
-
21:13
-
20:58
-
19:56
-
19:31
-
18:51
-
18:14
-
17:48
-
16:19