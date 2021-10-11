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Тарасова отреагировала на слова журналиста из США, раскритиковавшего оценки Валиевой

Тарасова отреагировала на слова журналиста из США, раскритиковавшего оценки Валиевой
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова американского журналиста Филипа Херша. Ранее Херш усомнился в честности двух мировых рекордов Камилы Валиевой на турнире серии «Челленджер» в Финляндии.

«Слова американского журналиста? Наши девочки действительно очень хороши. Мы гордимся тем, что на наших куртках написано «Россия»!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

На турнире Finlandia Trophy первое место с двумя мировыми рекордами – в произвольной программе (174,31) и по сумме двух выступлений (249,24) — заняла Камила Валиева. Второй стала Елизавета Туктамышева. Третьей – Алёна Косторная.

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