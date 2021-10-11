«Сейчас наше время. Пусть мирятся с этим». Гербольдт ответила критикам Валиевой

Российская экс-фигуристка Катарина Гербольдт отреагировала на слова американского журналиста Филипа Херша. Ранее Херш усомнился в честности двух мировых рекордов Камилы Валиевой на турнире в Финляндии.

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«Победителя не судят. Когда ты начинаешь искать, к чему придраться, — это удел слабых. Выходите, катайтесь чисто с такими же контентами, тогда и вашим спортсменам будут ставить не менее высокие баллы.

В своё время они были лидерами женского фигурного катания, Хьюз недокручивала и выиграла Олимпиаду. Никто ничего не говорил. На тот момент были такие правила. Слуцкая два раза проиграла: первый раз было совсем нечестно, но все пережили. Сейчас наше время, пусть мирятся с этим», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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