Российский судья оценил выступления Валиевой, Туктамышевой и Косторной на Finlandia Trophy

Судья международной категории Александр Веденин подвёл итоги выступления российских фигуристок на международном турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy. Первые три места заняли Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная.
«Первой из наших суперзвёзд стартовала Валиева, которая провела безупречную разминку. В прокате получились три идеальных прыжка в 4 оборота (сальхов и два тулупа), а вот тройной аксель опять не удался. Что очень обидно, учитывая то, как здорово она его делает на тренировках. Но всё остальное в программе было идеально: и тройные прыжки в каскадах, и немыслимые вращения, и потрясающие шаги. И всё было представлено с такой энергетикой, которая подняла зал спокойных финнов в едином порыве. Даже судьи не остались равнодушны и потом говорили, что такой выразительности и женственности от 15-летней девочки они не ожидали.
После Камилы вышла Алёна и тоже пошла на возможный максимум. Она сделала хорошую попытку трикселя и хотя выезд был с ошибкой, но это был реальный тройной аксель. Если бы она делала такие попытки каждый раз на тренировках, то тогда бы и выезжала чисто на старте. Она допустила ещё одну ошибку на приземлении из тройного лутца, и это уже было перебором в такой борьбе со своими соперницами.
Лиза Туктамышева прокатала опять свой лучший вариант с двумя прекрасными тройными акселями и зажгла в конце программы, устроив дискотеку. Этого ей с запасом хватило, чтобы удержать преимущество над Алёной Косторной, но не хватило для победы над Камилой», — цитирует Веденина «Матч ТВ».
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