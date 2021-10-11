Иностранные фигуристы возмутились словами судьи Веденина об ориентации Сизерона

Иностранное сообщество фигурного катания потрясли слова судьи международной категории Александра Веденина о французском танцоре на льду Гийоме Сизероне. Веденин считает, что дуэт Пападакис — Сизерон катается холодно, потому что партнёр — нетрадиционной ориентации, что мешает ему выразить реальную любовь.
Американская фигуристка, выступающая в танцах на льду, Карина Манта написала в своём «твиттере»: «Помимо очевидных вещей, которые несёт это высказывание, о дискриминации фигуристов нетрадиционной ориентации, эта фраза не имеет вообще никакого смысла. Ты можешь играть чувства, если ты гей, и таким образом передавать их в танце. Вы ведь понимаете, что каждая пара просто играет роли, верно? Никто не влюбляется по-настоящему во время произвольного танца».
Канадская фигуристка Кейтлин Уивер отреагировала на ситуацию: «Вы что — прикалываетесь???».
Аналитик фигурного катания Джеки Вонг написал: «Судья, говорящий, что пара Пападакис — Сизерон не может выразить и передать чувства, так как Сизерон является геем, — это навязывание гетеронормативности в спорте, в котором, похоже, романтическая связь между партнёрами приводит к бонусным баллам».
Обычные болельщики поддержали фигуристов.
«Точно!!! Катание на коньках — это представление (помимо того, что это огромный спортивный труд), и актёрское мастерство — его часть!». «Это просто невежественно и неправильно. Я знаю многих ЛГБТ-фигуристов, которые могут передать любую программу. Это не имеет ничего общего с их ориентацией». «Тесса Вёртью и Скотт Моир были особенно правдоподобны в том, чтобы притворяться влюблёнными, когда они выступали. Многие пары, у которых в жизни есть другие партнёры, тоже хороши в этом, например, Хаббелл и Донохью».
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