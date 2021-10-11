Евгения Медведева прокомментировала решение пропустить сезон-2021/2022

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева прокомментировала решение пропустить нынешний сезон из-за проблем со спиной. В настоящее время Медведева выступает в шоу «Ледниковый период».

«На этот сезон я решила: не стоит даже пытаться. Потому что в тысячемиллионный раз говорить про травмы не хочется, но главную роль играют они. По опыту других людей, сколько я видела на своём веку, которые у меня на глазах заканчивали.

Когда они заявляли об этом, был вселенский траур – наверное, у людей идёт большое разделение: я заканчиваю – и все провожают как будто на похоронах. И начинается: ой, она ушла от нас – как будто я из жизни ухожу.

Завязала? На данный момент – да, на этот сезон точно. На Олимпиаде меня если ждать, то в роли посла российской сборной, как я была в Токио, хоть туда и не поехала. На Китай моя должность остаётся», — рассказала Медведева в интервью YouTube-каналу Ляйсан Утяшевой.

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