Евгения Медведева назвала специальность, на которую поступила в МГУ

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, на какую специальность поступила в Московский государственный университет (МГУ).
«Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере. Короче говоря, продюсер. Пошла туда исключительно за знаниями, мне действительно интересно, как всё устроено изнутри. Между прочим, сдала вступительный тест по английскому – попала в сильнейшую группу.
Не могу похвастаться, что всё сделала без ошибок. Так ещё вышло, что у меня английский язык разговорный: не учила правила, я разговариваю со сленгом. Как говорится, на кастрированном английском – он неполноценный», — рассказала Медведева в интервью YouTube-каналу Ляйсан Утяшевой.
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