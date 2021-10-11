«Ехала как на смертную казнь». Евгения Медведева — о первой пробе с Даней Милохиным

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о первой пробе с российским тиктокером Даней Милохиным, с которым она вместе выступает в телепроекте «Ледниковый период».

«На первую пробу я ехала как на смертную казнь. Думала: Милохин, тиктокер, какое фигурное катание… Приехала я в этот несчастный авиапарк, в котором были пробы. Там Даня уже сидел, ждал. И я как-то сразу же успокоилась, потому что он такой: «А? Что делать?»

Круглые большие голубые глаза ясные смотрят тебе в душу. «Давай, научи меня кататься. Я готов, да, я всё понял». И как-то он всё настолько быстро схватывает, оказался намного сильнее, чем он кажется. Он такой худенький и, казалось бы, хиленький, а на самом деле там силы-то достаточно. Довольно быстро встал на коньки. Он занимался хоккеем — есть опыт и понимание, как держаться на маленьких лезвиях на льду», — сказала Медведева в интервью YouTube-каналу Ляйсан Утяшевой.

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