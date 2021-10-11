Евгения Медведева рассказала, какие у неё отношения с Этери Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, в каких отношениях она находится с тренером Этери Тутберидзе. Медведеву спросили, хорошие ли у неё отношения с Тутберидзе.

«Сейчас да. То, что происходило после Олимпиады, не стоит вскрывать, потому что массы не знают. Это всё равно личные дела. Авторитетно заявляю, что сейчас всё в порядке: общаемся, видимся, разговариваем, нормально», — рассказала Евгения в интервью YouTube-каналу Ляйсан Утяшевой.

На Олимпиаде-2018 года в Пхёнчхане Медведева завоевала серебро, проиграв другой подопечной Тутберидзе Алине Загитовой. Вскоре после этого Евгения заявила о расставании с тренером и перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Перед сезоном-2020/2021 Медведева вернулась к Тутберидзе.

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