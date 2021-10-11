Синицина и Кацалапов снялись с этапа Кубка России в Йошкар-Оле перед произвольным танцем
Поделиться
Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с этапа Кубка России в Йошкар-Оле по медицинским показаниям и не выступят с произвольным танцем. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Напомним, вчера, 10 октября, Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на втором этапе Кубка России в Йошкар-Оле. За свой прокат Синицина и Кацалапов получили 92,03 балла, что превышает мировой рекорд (90,03), принадлежащий французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 11 октября 2021
-
15:20
-
14:23
-
14:07
-
13:57
-
13:55
-
13:34
-
13:30
-
13:09
-
12:55
-
12:53
-
12:18
-
11:16
-
10:53
-
10:36
-
09:11
-
08:57
-
08:57
-
07:49
-
07:41
-
00:48
-
00:29
-
00:11
- 10 октября 2021
-
23:58
-
23:33
-
23:28
-
22:33
-
22:22
-
22:15
-
21:34
-
21:13
-
20:58
-
19:56
-
19:31
-
18:51
-
18:14
Партнерский контент