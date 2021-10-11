Синицина и Кацалапов снялись с этапа Кубка России в Йошкар-Оле перед произвольным танцем

Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с этапа Кубка России в Йошкар-Оле по медицинским показаниям и не выступят с произвольным танцем. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Напомним, вчера, 10 октября, Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на втором этапе Кубка России в Йошкар-Оле. За свой прокат Синицина и Кацалапов получили 92,03 балла, что превышает мировой рекорд (90,03), принадлежащий французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.

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