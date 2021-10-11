Гончаренко: у Валиевой видно работу над компонентами, а Косторная будто себя придерживает

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила выступление Алёны Косторной на международном турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy. Она заняла третье место с результатом 218,83 балла по сумме двух программ.
«Тут каждый борется с собой и за себя. Просто если у Камилы Валиевой видно работу над компонентами, Алёна как будто себя придерживает, чтобы не устать к концу программы, есть такое ощущение. Нет катания на разрыв аорты, возможно, она считает, что это ещё не те старты, на которых это нужно.
Но лучшая тренировка – это старт, и на нём всё нужно проверять, чтобы добавлять, а не экономить – не тот сезон, не то время, да вообще это всегда не то. Она безумно красивая, она всем нравится, но от неё хочется большего. Хочется сказать ей: «Алёна, давай, встряхни себя, ты можешь гораздо больше, чем показала сейчас», — приводит слова Гончаренко ТАСС.
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