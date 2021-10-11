Евгения Медведева ответила на вопрос о личной жизни
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, какой видит себя через 10 лет в плане личной жизни и карьеры.
В данный момент Медведева в паре с популярным российским тиктокером Даней Милохиным принимает участие в телевизионном проекте «Ледниковый период».
«Я не вижу себя одной. Одна я точно не буду. Дети не дети — не знаю. В плане карьеры — надеюсь, что это будет что-то креативное, возможно, спокойное. Или относительно спорта спокойное. Прибыльное и связанное с фигурным катанием», — рассказала Евгения на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой.
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