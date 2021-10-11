Жулин – о травме Кацалапова: пока он даже носки надеть не может

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, тренер Александр Жулин назвал причину, по которой чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с этапа Кубка России в Йошкар-Оле. Ранее пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявляла, что фигуристы не выступят в произвольной программе по медицинским показаниям.
«Спину «сорвал» Никита сегодня на тренировке. Пока ни о каких сроках восстановления и тренировках не может идти и речи. Пока он даже носки не может надеть. Приедем в Москву и будем разбираться», — приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 11 октября 2021
-
18:48
-
17:39
-
17:26
-
16:59
-
15:20
-
14:23
-
14:07
-
13:57
-
13:55
-
13:34
-
13:30
-
13:09
-
12:55
-
12:53
-
12:18
-
11:16
-
10:53
-
10:36
-
09:11
-
08:57
-
08:57
-
07:49
-
07:41
-
00:48
-
00:29
-
00:11
- 10 октября 2021
-
23:58
-
23:33
-
23:28
-
22:33
-
22:22
-
22:15
-
21:34
-
21:13
-
20:58