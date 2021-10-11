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Жулин – о травме Кацалапова: пока он даже носки надеть не может

Жулин – о травме Кацалапова: пока он даже носки надеть не может
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Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, тренер Александр Жулин назвал причину, по которой чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с этапа Кубка России в Йошкар-Оле. Ранее пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявляла, что фигуристы не выступят в произвольной программе по медицинским показаниям.

«Спину «сорвал» Никита сегодня на тренировке. Пока ни о каких сроках восстановления и тренировках не может идти и речи. Пока он даже носки не может надеть. Приедем в Москву и будем разбираться», — приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».

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