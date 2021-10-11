Журова отреагировала на критику рекордов Валиевой со стороны американского журналиста

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на слова американского журналиста Филипа Херша, который усомнился в честности двух мировых рекордов россиянки Камилы Валиевой на турнире в Финляндии.

«С судьями всегда весёлая история и в художественной гимнастике, и в фигурном катании. То наших засуживают, то нашим дают больше. И так, и так — всё плохо. Мне кажется, что и журналистам, и болельщикам нужно просто наслаждаться мастерством российских фигуристок.

То, что демонстрируют девочки, просто феноменально. И придираться к этому не стоит. Наверное, судьи в такой ситуации просто восхищены, и для них это лишний повод поставить оценку чуть повыше. Может быть, они считают это своим долгом — отметить таким образом понравившееся им выступление. Конкуренция в российской сборной среди одиночниц настолько высока, девушки так высоко подняли планку, что остальным приходится лишь негодовать по этому поводу», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».