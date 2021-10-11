16-летний Даниил Самсонов пропустит этап Гран-при в США из-за травмы

Фигурист из группы Этери Тутберидзе Даниил Самсонов пропустит этап Гран-при Skate America в США. Имя 16-летнего спортсмена исчезло из стартового листа соревнований. Причиной такого решения стала травма.



«Даниил Самсонов снялся с этапа в США по медицинским причинам. Даниил получил визу, но проблемы со здоровьем, к сожалению, не позволяют ему успеть подготовиться и принять участие», — заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган в комментарии «РИА Новости Спорт».



Даниил Самсонов — бронзовый призёр юношеских Олимпийских игр (2020), бронзовый призёр финала Гран-при среди юниоров, двукратный чемпион России среди юниоров.



Этап Гран-при в США пройдёт с 22 по 24 октября в Лас-Вегасе.