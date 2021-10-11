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Евгения Медведева: шоколадка перед тренировкой? Это же святое!

Евгения Медведева: шоколадка перед тренировкой? Это же святое!
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала о своём рационе перед крупными международными турнирами.

«Перед чемпионатами мира у меня всегда в завтрак входил чай и какая-нибудь гречка, обязательно углеводы. В обед, между тренировками как-то не особо, всего пару часов что-то переварить. Котлетки, супчик. Ужина в основном не было. Либо был салат, либо какой-то фрукт. А перед Олимпиадой даже рассказывать не буду. Шоколадка перед тренировкой? Это же святое! Сахарочку!» — рассказала Евгения на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой.

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