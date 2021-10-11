Яна Рудковская заявила, что её удивляет реакция Алины Загитовой на внимание прессы

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, высказалась о недопонимании Алины Загитовой с журналистами на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Металлургом».

Ранее журналист «Спорт-экспресса» Рустам Имамов заявил о грубом поведении Загитовой с журналистами. Однако позднее принёс извинения фигуристке.

«Если я хожу на какие-то мероприятия, меня фотографируют. Это ведь невозможно как-то запретить. Ты идёшь по улице, находишься в общественном месте, на шоу. Возьмите Уимблдон. Там постоянно на первых рядах куча звёзд. Всех фотографируют, хотят они этого или нет. Если ты сидишь на трибуне, ты должен быть готов, что тебя будут снимать. Я удивлена тем, что сказала Алина Загитова. Не знаю, насколько это правда. Если ты приходишь на мероприятие, если ты являешься звездой, которую любят миллионы, ты должна быть готова к тому, что тебя будут фотографировать, к тебе будут подходить фанаты, журналисты. В моей практике были такие случаи. Я хожу на подобные мероприятия, как и мой муж, с охраной, дабы не было никаких провокаций ни со стороны прессы, ни со стороны кого-либо», — приводит слова Рудковской News.ru.

В частности, Рудковская прокомментировала фразу Загитовой, переданную Имамовым. Алина якобы заявила: «Я вас засужу, у меня такие связи!»

«Я не думаю, что она так сказала. Слова могу быть преувеличены. Допускаю, что могло быть с её стороны явное недовольство произошедшим. В данной ситуации — я не вижу никаких нарушений со стороны прессы. Потому что журналист выполнял чётко свою работу, это его профессия», — сказала супруга Плющенко.