Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

14-летняя Морозова лидирует по итогам короткой программы на этапе КР в Йошкар-Оле

14-летняя Морозова лидирует по итогам короткой программы на этапе КР в Йошкар-Оле
Комментарии

Московская фигуристка Анастасия Морозова получила лучшие оценки судей по итогам короткой программы на втором этапе Кубка России в Йошкар-Оле.

14-летняя спортсменка получила за прокат 59,29 балла, более чем на балл опередив представительницу Санкт-Петербурга Арину Онищенко (57,71), которая стала второй. На третьем месте расположилась фигуристка из Пермского края Ксения Гущина (56,69).

Произвольную программу в рамках этапа одиночницы представят во вторник, 12 октября.

Кубок России. Второй этап. Йошкар-Ола
Короткая программа. Женщины.

1. Анастасия Морозова (Москва) — 59,29
2. Арина Онищенко (Санкт-Петербург) — 57,71
3. Ксения Гущина (Пермский край) — 56,69.

Ранее стало известно что с этапа Кубка России в Йошкар-Оле снялись чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021