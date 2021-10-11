14-летняя Морозова лидирует по итогам короткой программы на этапе КР в Йошкар-Оле

Московская фигуристка Анастасия Морозова получила лучшие оценки судей по итогам короткой программы на втором этапе Кубка России в Йошкар-Оле.



14-летняя спортсменка получила за прокат 59,29 балла, более чем на балл опередив представительницу Санкт-Петербурга Арину Онищенко (57,71), которая стала второй. На третьем месте расположилась фигуристка из Пермского края Ксения Гущина (56,69).



Произвольную программу в рамках этапа одиночницы представят во вторник, 12 октября.



Кубок России. Второй этап. Йошкар-Ола

Короткая программа. Женщины.



1. Анастасия Морозова (Москва) — 59,29

2. Арина Онищенко (Санкт-Петербург) — 57,71

3. Ксения Гущина (Пермский край) — 56,69.

Ранее стало известно что с этапа Кубка России в Йошкар-Оле снялись чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов.