14-летняя Морозова лидирует по итогам короткой программы на этапе КР в Йошкар-Оле

Московская фигуристка Анастасия Морозова получила лучшие оценки судей по итогам короткой программы на втором этапе Кубка России в Йошкар-Оле.
14-летняя спортсменка получила за прокат 59,29 балла, более чем на балл опередив представительницу Санкт-Петербурга Арину Онищенко (57,71), которая стала второй. На третьем месте расположилась фигуристка из Пермского края Ксения Гущина (56,69).
Произвольную программу в рамках этапа одиночницы представят во вторник, 12 октября.
Кубок России. Второй этап. Йошкар-Ола
Короткая программа. Женщины.
1. Анастасия Морозова (Москва) — 59,29
2. Арина Онищенко (Санкт-Петербург) — 57,71
3. Ксения Гущина (Пермский край) — 56,69.
Ранее стало известно что с этапа Кубка России в Йошкар-Оле снялись чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
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