Туктамышева: очень рада результатам на Finlandia Trophy, они мотивируют работать дальше!

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала успешное выступление на международном турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy. Получив суммарную оценку судей 233,30 балла, в итоговой классификации она уступила лишь соотечественнице Камиле Валиевой (249,24).



«Друзья, спасибо всем за поздравления и тёплые слова! Я очень рада результатам — это два моих личных рекорда по набранным баллам. Конечно, это радует и мотивирует работать дальше!



И поддержка зала на выступлении, ваши сообщения и комментарии — это что-то невероятное. Вообще, всегда очень приятно выступать на Finlandia Trophy.



Отдельное спасибо Алексею Николаевичу и Татьяне Николаевне за работу и результат, который у нас получился!» — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

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