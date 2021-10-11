Туктамышева: очень рада результатам на Finlandia Trophy, они мотивируют работать дальше!

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала успешное выступление на международном турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy. Получив суммарную оценку судей 233,30 балла, в итоговой классификации она уступила лишь соотечественнице Камиле Валиевой (249,24).
«Друзья, спасибо всем за поздравления и тёплые слова! Я очень рада результатам — это два моих личных рекорда по набранным баллам. Конечно, это радует и мотивирует работать дальше!
И поддержка зала на выступлении, ваши сообщения и комментарии — это что-то невероятное. Вообще, всегда очень приятно выступать на Finlandia Trophy.
Отдельное спасибо Алексею Николаевичу и Татьяне Николаевне за работу и результат, который у нас получился!» — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».
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