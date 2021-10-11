Анисимов выиграл короткую программу на этапе Кубка России в Йошкар-Оле
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Московский фигурист Андрей Анисимов получил лучшие оценки судей по итогам короткой программы на втором этапе Кубка России в Йошкар-Оле.
Спортсмен получил за прокат 86,01 балла, более чем на шесть баллов опередив представителя Санкт-Петербурга Артёма Лежеева (75,00), который стал вторым. На третьем месте расположился ещё один фигурист из Санкт-Петербурга Михаил Полянский (67,12).
Произвольную программу в рамках этапа одиночники представят во вторник, 12 октября.
Кубок России. Второй этап. Йошкар-Ола
Короткая программа. Мужчины
1. Андрей Анисимов (Москва) — 86,01
2. Артём Лежеев (Санкт-Петербург — Карелия) — 75,00
3. Михаил Полянский (Санкт-Петербург) — 67,12.
Ранее стали известны результаты короткой программы в женской части соревнований.
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