Анисимов выиграл короткую программу на этапе Кубка России в Йошкар-Оле

Московский фигурист Андрей Анисимов получил лучшие оценки судей по итогам короткой программы на втором этапе Кубка России в Йошкар-Оле.



Спортсмен получил за прокат 86,01 балла, более чем на шесть баллов опередив представителя Санкт-Петербурга Артёма Лежеева (75,00), который стал вторым. На третьем месте расположился ещё один фигурист из Санкт-Петербурга Михаил Полянский (67,12).



Произвольную программу в рамках этапа одиночники представят во вторник, 12 октября.



Кубок России. Второй этап. Йошкар-Ола

Короткая программа. Мужчины



1. Андрей Анисимов (Москва) — 86,01

2. Артём Лежеев (Санкт-Петербург — Карелия) — 75,00

3. Михаил Полянский (Санкт-Петербург) — 67,12.

Ранее стали известны результаты короткой программы в женской части соревнований.