Фигуристка из США рассказала, как чуть не покончила с собой из-за насмешек тренера

Чемпионка США – 2016 в парном фигурном катании Тара Кейн, выступавшая с Дэнни О’Ши, раскрыла шокирующие подробности того, как тренер Далайла Саппенфилд оказывала на неё психологическое давление.
Ранее центр безопасного спорта США запретил Саппенфилд вступать в какие-либо контакты с 12 фигуристами (в том числе с Кейн), а также тренировать других спортсменов без присмотра взрослых до завершения расследования. Отметим, что в 2008 году Далайла становилась тренером года по фигурному катанию в США.
«Она постоянно говорила о сексе, о том, с кем я встречаюсь, о моей сексуальной жизни. Это было совершенно неуместно, но именно так вела себя Далайла. Она использует против вас сплетни других фигуристов. Зная о моих психических проблемах, она вместо помощи смеялась надо мной. Она постоянно заставляла меня беспокоиться, в это время я царапала себе руки и всё время была в крови. Я уходила в ванную, чтобы успокоиться, а потом возвращалась на лёд», — приводит слова Кейн USA Today.
Также Кейн рассказала о попытке самоубийства после того, как Саппенфилд сообщила ей о возможности распада дуэта с О’Ши, упомянув, что «дело не в навыках, а в человеческих качествах Кейн». Тара порезала запястье бритвой, кровотечение ей помог остановить Денни. По словам Кейн, узнав об инциденте, Далайла высмеяла её.
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