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Камила Валиева опубликовала пост в «Инстаграме» в честь победы на Finlandia Trophy

Камила Валиева опубликовала пост в «Инстаграме» в честь победы на Finlandia Trophy
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15-летняя российская фигуристка Камила Валиева опубликовала пост в «Инстаграме» в честь победы на международном турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy. Валиева выиграла с двумя мировыми рекордами – в произвольной программе (174,31) и по сумме двух выступлений (249,24).

Публикация доступна в «инстаграме» Камилы Валиевой.

«Огромное спасибо всем моим тренерам! Этери Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу и Сергею Дудакову. Первое выступление на взрослом международном турнире и первая победа. Также спасибо вам, болельщикам, за поддержку и поздравления. Впереди много работы. Трудимся дальше», — написала Валиева под фото.

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