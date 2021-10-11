Камила Валиева опубликовала пост в «Инстаграме» в честь победы на Finlandia Trophy

15-летняя российская фигуристка Камила Валиева опубликовала пост в «Инстаграме» в честь победы на международном турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy. Валиева выиграла с двумя мировыми рекордами – в произвольной программе (174,31) и по сумме двух выступлений (249,24).
Публикация доступна в «инстаграме» Камилы Валиевой.
«Огромное спасибо всем моим тренерам! Этери Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу и Сергею Дудакову. Первое выступление на взрослом международном турнире и первая победа. Также спасибо вам, болельщикам, за поддержку и поздравления. Впереди много работы. Трудимся дальше», — написала Валиева под фото.
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