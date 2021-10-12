«Они никому не нужны! Это пустое место!» Ягудин – о рекордах Валиевой на Finlandia Trophy

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказался о выступлении Камилы Валиевой на международном турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy. Валиева одержала победу и установила новые мировые рекорды в произвольной программе (174,31) и по сумме двух выступлений (249,24), несмотря на падение с тройного акселя.
Ягудин проводил рубрику «Вопрос-Ответ» в своём «инстаграме». «Мировые рекорды Камилы точно не предел этого сезона?» — спросил один из подписчиков. «Мировые рекорды никому не нужны! Это пустое место! Нужны медали. Желательно олимпийские», — ответил Алексей. При этом Ягудин отметил аккаунт Валиевой.
Фото: https://instagram.com/alexei.yagudin?utm_medium=copy_link
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