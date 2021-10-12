Илья Авербух и Меган Дюамель отреагировали на пост Туктамышевой о Finlandia Trophy
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Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух и олимпийская чемпионка 2018 года в командных соревнованиях фигуристов Меган Дюамель отреагировали на пост Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме», в котором та подвела итоги Finlandia Trophy. Туктамышева заняла второе место на турнире, уступив лишь Камиле Валиевой.
«Поздравляю! Большая молодец! Рад, что наша короткая так зашла хорошо! Удачи!» — написал Авербух в комментариях.
«Ты была так хороша! С нетерпением жду оставшейся части сезона», — написала Дюамель в комментариях.
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