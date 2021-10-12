«Россиянки — это мощь...» Японцы оценили выступления Валиевой, Туктамышевой и Косторной

Японские любители фигурного катания, перевод комментариев которых размещён на «ИноСМИ», оценили выступления российских фигуристок Камилы Валиевой, Елизаветы Туктамышевой и Алёны Косторной в короткой программе на турнире Finlandia Trophy. В короткой программе победила Туктамышева, по итогам двух прокатов она опустилась на второе место, уступив Валиевой.
Вот что написали японцы в комментариях под новостью на Yahoo News Japan:
«Часто пишут, что Валиева — претендент на золото в Пекине, но у неё бывают падения. Россиянки — это мощь…»
«Обожаю Туктамышеву! Тройной аксель — это её конёк!»
«Я японец, поэтому поддерживаю японских спортсменов, но россиянки сейчас выступают очень хорошо, особенно Туктамышева. Надеюсь, Олимпиаду в Пекине не отменят…»
«Неужели Вакаба Хигути, Мана Кавабэ и Хана Ёсида не смогут набрать столько же баллов, сколько у Туктамышевой, даже если прыгнут тройной аксель?»
«Валиева упала, но непонятно, почему ей дали 35 баллов за компоненты программы?»
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