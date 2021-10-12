«Россиянки — это мощь...» Японцы оценили выступления Валиевой, Туктамышевой и Косторной

Японские любители фигурного катания, перевод комментариев которых размещён на «ИноСМИ», оценили выступления российских фигуристок Камилы Валиевой, Елизаветы Туктамышевой и Алёны Косторной в короткой программе на турнире Finlandia Trophy. В короткой программе победила Туктамышева, по итогам двух прокатов она опустилась на второе место, уступив Валиевой.

Вот что написали японцы в комментариях под новостью на Yahoo News Japan:

«Часто пишут, что Валиева — претендент на золото в Пекине, но у неё бывают падения. Россиянки — это мощь…»

«Обожаю Туктамышеву! Тройной аксель — это её конёк!»

«Я японец, поэтому поддерживаю японских спортсменов, но россиянки сейчас выступают очень хорошо, особенно Туктамышева. Надеюсь, Олимпиаду в Пекине не отменят…»

«Неужели Вакаба Хигути, Мана Кавабэ и Хана Ёсида не смогут набрать столько же баллов, сколько у Туктамышевой, даже если прыгнут тройной аксель?»

«Валиева упала, но непонятно, почему ей дали 35 баллов за компоненты программы?»

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!