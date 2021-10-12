Елизавета Туктамышева показала, как восстанавливается после соревнований. Фото

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева показала в «сториз» своего «инстаграма», как восстанавливается после соревнований. Спортсменка дала понять, что предпочитает отдохнуть и поспать.
Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru
Напомним, на международном турнире серии «челленджер» под названием Finlandia Trophy, который состоялся в минувшие выходные, Елизавета Туктамышева заняла второе место, уступив лишь соотечественнице Камиле Валиевой и опередив Алёну Косторную. Результат Туктамышевой по итогам двух прокатов — 233,30 балла, Валиева заработала 249,24 балла.
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