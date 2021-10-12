Алексей Ягудин предположил, при каком условии Елизавета Туктамышева попадёт на ОИ-2022

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, в каком случае, по его мнению, чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева попадёт в состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине. По словам Ягудина, Туктамышевой для этого необходимо занять как минимум третье место на чемпионате России.
«Туктамышева попадёт в олимпийскую сборную?» — спросил Ягудина один из подписчиков.
«Да, если займёт место в тройке на чемпионате России. Есть ли шанс? Да, он есть у всех и всегда», — ответил он в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/alexei.yagudin/
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