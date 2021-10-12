Алексей Ягудин объяснил, почему болеет за Францию как за Россию в футболе

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин ответил на вопрос подписчика, поинтересовавшегося, почему он в футболе болеет за сборную Франции как за своих.

«А наши играют в футбол? Вот когда наши заиграют в футбол, буду болеть за наших», — написал Ягудин в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/alexei.yagudin/

В минувшие выходные сборная Франции выиграла Лигу наций. Россияне в квалификации ЧМ-2022 набрали 19 очков и за два матча до завершения отбора возглавляют таблицу группы. Команда Валерия Карпина уже не сможет занять место ниже второго, так как отрыв от третьего и четвёртого места составляет 9 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17). Отметим, что Россия также гарантировала себе участие в стыковых матчах.