Алексей Ягудин объяснил, почему болеет за Францию как за Россию в футболе

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин ответил на вопрос подписчика, поинтересовавшегося, почему он в футболе болеет за сборную Франции как за своих.
«А наши играют в футбол? Вот когда наши заиграют в футбол, буду болеть за наших», — написал Ягудин в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/alexei.yagudin/
В минувшие выходные сборная Франции выиграла Лигу наций. Россияне в квалификации ЧМ-2022 набрали 19 очков и за два матча до завершения отбора возглавляют таблицу группы. Команда Валерия Карпина уже не сможет занять место ниже второго, так как отрыв от третьего и четвёртого места составляет 9 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17). Отметим, что Россия также гарантировала себе участие в стыковых матчах.
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