Алексей Ягудин одним словом описал отношение к Дане Милохину

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин ответил на вопрос подписчика, как он относится к российскому тиктокеру Дане Милохину. Ягудин является одним из ведущих телепроекта «Ледниковый период» (вместе с Алиной Загитовой), Милохин выступает в шоу в паре с Евгенией Медведевой.

«Спокойно», — написал Ягудин в «сториз» своего «инстаграма», отвечая на вопрос об отношении к Милохину.

Фото: https://www.instagram.com/alexei.yagudin/

Ранее Ягудин предположил, при каком условии Елизавета Туктамышева попадёт на ОИ-2022, и объяснил, почему болеет за Францию как за Россию в футболе.

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