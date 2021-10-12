Риппон рассказал, что российский закон против гей-пропаганды помог сделать ему каминг-аут

Бывший американский фигурист Адам Риппон рассказал, почему в своё время он решил сделать каминг-аут.

«Перед Олимпиадой в Сочи Россия приняла новый закон о борьбе с гей-пропагандой. Я впервые почувствовал, что есть закон, который направлен конкретно против меня за то, что я не могу контролировать. Чувствовал, что должен что-то сказать. Наш олимпийский комитет предупредил нас, что мы можем говорить всё что угодно, однако они не смогут нам помочь, если что-то случится в России. Долго корил себя за то, что остался в стороне и ничего не сделал для того, чтобы донести миру свою позицию.

В период после Олимпиады я сказал себе, что сделаю всё, что в моих силах, чтобы наконец-то высказать все вещи, которые для меня так важны. Так что решил сначала пойти в Федерацию фигурного катания США и рассказал всё им. Мы сделали интервью, а Федерация меня во всём поддержала. Интервью вышло примерно через месяц. После него мне пришло много добрых сообщений», — приводит слова Риппона ESPN.