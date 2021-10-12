Морозова победила на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Йошкар-Оле

Российская фигуристка Анастасия Морозова завоевала золотую медаль на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Йошкар-Оле.
Морозова по итогам короткой и произвольной программ получила 178,01 балла. Серебро получила Арина Онищенко, которая набрала 173,04 балла, бронзовая награда — у Ксении Гущиной (170,31).
Третий этап сезона-2021/2022 Кубка России по фигурному катанию пройдёт в Сочи. Соревнования состоятся с 24 по 28 октября.
Напомним, победительницей первого этапа Кубка России по фигурному катанию в Сызрани стала Елизавета Туктамышева. В произвольной программе она показала результат 149,41 балла, общий итог по сумме двух прокатов — 220,07 балла. Второй стала Вероника Яметова, третьей — Станислава Молчанова.
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