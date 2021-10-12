Анисимов завоевал золото на втором этапе Кубка России по фигурному катанию

Московский фигурист Андрей Анисимов завоевал золотую медаль второго этапа Кубка России по фигурному катанию в Йошкар-Оле. За короткую и произвольную программы в сумме он получил 239,02 балла.
Напомним, вчера, 11 октября, Анисимов получил лучшие оценки судей по итогам короткой программы (86,01), более чем на шесть баллов опередив представителя Санкт-Петербурга Артёма Лежеева (75,00), который стал вторым. На третьем месте после короткой программы располагался ещё один фигурист из Санкт-Петербурга Михаил Полянский (67,12).
Кубок России. Второй этап. Йошкар-Ола.
Мужчины
1. Андрей Анисимов (Москва) — 239,02
2. Артём Лежеев (Санкт-Петербург — Карелия) — 211, 16
3. Михаил Полянский (Санкт-Петербург) —197,72.
Следующий этап Кубка России по фигурному катанию пройдёт в Сочи с 20 по 24 октября.
- 12 октября 2021
-
17:49
-
17:41
-
16:42
-
10:24
-
09:29
-
09:25
-
09:19
-
07:57
-
07:50
-
07:33
-
00:37
- 11 октября 2021
-
22:36
-
22:03
-
21:07
-
21:01
-
20:07
-
20:04
-
19:48
-
19:23
-
19:23
-
18:48
-
17:39
-
17:26
-
16:59
-
15:20
-
14:23
-
14:07
-
13:57
-
13:55
-
13:34
-
13:30
-
13:09
-
12:55
-
12:53
-
12:18