Анисимов завоевал золото на втором этапе Кубка России по фигурному катанию

Московский фигурист Андрей Анисимов завоевал золотую медаль второго этапа Кубка России по фигурному катанию в Йошкар-Оле. За короткую и произвольную программы в сумме он получил 239,02 балла.

Напомним, вчера, 11 октября, Анисимов получил лучшие оценки судей по итогам короткой программы (86,01), более чем на шесть баллов опередив представителя Санкт-Петербурга Артёма Лежеева (75,00), который стал вторым. На третьем месте после короткой программы располагался ещё один фигурист из Санкт-Петербурга Михаил Полянский (67,12).

Кубок России. Второй этап. Йошкар-Ола.

Мужчины

1. Андрей Анисимов (Москва) — 239,02

2. Артём Лежеев (Санкт-Петербург — Карелия) — 211, 16

3. Михаил Полянский (Санкт-Петербург) —197,72.

Следующий этап Кубка России по фигурному катанию пройдёт в Сочи с 20 по 24 октября.