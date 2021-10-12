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Анисимов завоевал золото на втором этапе Кубка России по фигурному катанию

Анисимов завоевал золото на втором этапе Кубка России по фигурному катанию
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Московский фигурист Андрей Анисимов завоевал золотую медаль второго этапа Кубка России по фигурному катанию в Йошкар-Оле. За короткую и произвольную программы в сумме он получил 239,02 балла.

Напомним, вчера, 11 октября, Анисимов получил лучшие оценки судей по итогам короткой программы (86,01), более чем на шесть баллов опередив представителя Санкт-Петербурга Артёма Лежеева (75,00), который стал вторым. На третьем месте после короткой программы располагался ещё один фигурист из Санкт-Петербурга Михаил Полянский (67,12).

Кубок России. Второй этап. Йошкар-Ола.
Мужчины

1. Андрей Анисимов (Москва) — 239,02
2. Артём Лежеев (Санкт-Петербург — Карелия) — 211, 16
3. Михаил Полянский (Санкт-Петербург) —197,72.

Следующий этап Кубка России по фигурному катанию пройдёт в Сочи с 20 по 24 октября.

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