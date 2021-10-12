Дочь Этери Тутберидзе высказалась о тренерской манере матери

Диана Дэвис, российская фигуристка и дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, рассказала об особенностях тренировок под руководством матери.

«В принципе, мне нравилось. Просто иногда хотелось доказать и себе, и маме, что я могу что-то сделать, но не всегда получалось. Поэтому иной раз у нас были разногласия. Со мной она вела себя даже строже, чем с другими ученицами! Мама и дома продолжала говорить про тренировки, программы и прыжки. Она требовательная. И совсем не злая, как пишут многие. Мне кажется, мама — просто строгий тренер. Иногда она может и пошутить», — приводит слова Дэвис Telesport.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!