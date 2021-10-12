Медведева выступит в образе Харли Квинн в новом эпизоде «Ледникового периода»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выступит в образе персонажа Харли Квинн в новом эпизоде телешоу «Ледниковый период».

Публикация доступна в «инстаграме» официальной фан-группы Евгении Медведевой.

Партнёром Медведевой является тиктокер Даня Милохин. Он будет выступать в образе Джокера из фильма «Отряд самоубийц» 2016 года.

Ранее сегодня, 12 октября, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова показала, как будет выглядеть Алина Загитова в третий день съёмок сезона-2021 телешоу «Ледниковый период».

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