Медведева выступит в образе Харли Квинн в новом эпизоде «Ледникового периода»
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выступит в образе персонажа Харли Квинн в новом эпизоде телешоу «Ледниковый период».
Публикация доступна в «инстаграме» официальной фан-группы Евгении Медведевой.
Партнёром Медведевой является тиктокер Даня Милохин. Он будет выступать в образе Джокера из фильма «Отряд самоубийц» 2016 года.
Ранее сегодня, 12 октября, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова показала, как будет выглядеть Алина Загитова в третий день съёмок сезона-2021 телешоу «Ледниковый период».
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