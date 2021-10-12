Дочь Этери Тутберидзе: мама говорила, что отдаст меня в военную школу

Диана Дэвис, российская фигуристка и дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, рассказала о своём детстве. Дэвис выступает в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным.

«Я в детстве была немного хулиганкой. Меня из садика выгоняли, я убегала куда-то постоянно. Пыталась всячески привлечь к себе внимание. Один раз даже чуть под машину не попала. Поэтому мама действительно говорила, что отдаст меня в военную школу. Она, конечно, просто шутила, но я, в принципе, была не против туда пойти», — приводит слова Дэвис Telesport.

В сезоне-2020/2021 Диана Дэвис и Глеб Смолкин одержали победу в финале Кубка России среди юниоров. В сезоне-2018/2019 пара Дэвис — Смолкин заняла третье место на чемпионате России среди юниоров. В текущем сезоне пара заняла второе место на взрослом международном турнире U.S. International Classic в США, уступив только опытным американцам Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью.