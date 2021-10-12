Аргентинская фигуристка: Красноярск — уменьшенная версия Буэнос-Айреса

Аргентинская фигуристка Мишель Ди Чикко рассказала о своих впечатлениях после визита в Россию. Ди Чикко участвовала в четвёртом этапе юниорской серии Гран-при в Красноярске.

«В условиях пандемии поездка из США, где я базируюсь, в Россию была не очень сложной, но очень долгой. Помимо того, что нужно было приспособиться к разнице во времени, перелёт из одного полушария в другое занял около суток.

Воздух был первым, что я заметила, когда прилетела в Россию. Это напомнило мне запах аэропорта в США: очень сильно ощущался запах топлива вперемешку с дымом. Также почти полное отсутствие солнца стало для меня большим потрясением. Особенно учитывая, что я приехала из страны, в которой средняя температура составляет 26 градусов по Цельсию, и практически всегда светит солнце.

Мне посчастливилось иметь с собой сопровождающего из Красноярска, который смог показать мне достопримечательности. По сравнению с Аргентиной, центр города напомнил мне уменьшенную версию Буэнос-Айреса. Но когда меня пригласили посетить горнолыжный курорт, мое представление перевернулось. Вид был красивым, а архитектура смотровой площадки уникальна», — сказала Ди Чикко в интервью Inoprosport.