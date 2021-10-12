Аргентинская фигуристка: Красноярск — уменьшенная версия Буэнос-Айреса

Аргентинская фигуристка Мишель Ди Чикко рассказала о своих впечатлениях после визита в Россию. Ди Чикко участвовала в четвёртом этапе юниорской серии Гран-при в Красноярске.
«В условиях пандемии поездка из США, где я базируюсь, в Россию была не очень сложной, но очень долгой. Помимо того, что нужно было приспособиться к разнице во времени, перелёт из одного полушария в другое занял около суток.
Воздух был первым, что я заметила, когда прилетела в Россию. Это напомнило мне запах аэропорта в США: очень сильно ощущался запах топлива вперемешку с дымом. Также почти полное отсутствие солнца стало для меня большим потрясением. Особенно учитывая, что я приехала из страны, в которой средняя температура составляет 26 градусов по Цельсию, и практически всегда светит солнце.
Мне посчастливилось иметь с собой сопровождающего из Красноярска, который смог показать мне достопримечательности. По сравнению с Аргентиной, центр города напомнил мне уменьшенную версию Буэнос-Айреса. Но когда меня пригласили посетить горнолыжный курорт, мое представление перевернулось. Вид был красивым, а архитектура смотровой площадки уникальна», — сказала Ди Чикко в интервью Inoprosport.
- 12 октября 2021
-
22:21
-
19:39
-
19:31
-
19:25
-
17:49
-
17:41
-
16:42
-
10:24
-
09:29
-
09:25
-
09:19
-
07:57
-
07:50
-
07:33
-
00:37
- 11 октября 2021
-
22:36
-
22:03
-
21:07
-
21:01
-
20:07
-
20:04
-
19:48
-
19:23
-
19:23
-
18:48
-
17:39
-
17:26
-
16:59
-
15:20
-
14:23
-
14:07
-
13:57
-
13:55
-
13:34
-
13:30