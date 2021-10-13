Медведева стала Харли Квин и дразнила Милохина в роли Джокера. Фото ледового шоу

В Москве состоялись съёмки третьего выпуска спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период». В нём приглашённая звезда становится в пару с известным титулованным фигуристом, и они борются за звание лучшего дуэта проекта. Участников «Ледникового периода» будут судить пять членов жюри. В этом сезоне, помимо Татьяны Тарасовой, это место займут Максим Траньков и Татьяна Навка. Ещё двое будут меняться на протяжении всего сезона. Алина Загитова и Алексей Ягудин ведут шоу, и именно с ними участники делятся первыми впечатлениями после своих прокатов.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выступила в образе персонажа Харли Квинн в новом эпизоде телешоу «Ледниковый период». Партнёром Медведевой является тиктокер Даня Милохин. Он выступьил в образе Джокера из фильма «Отряд самоубийц» 2016 года.

Лучшие кадры с выступления Евгении Медведевой и Дани Милохина — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.