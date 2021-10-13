Евгения Медведева поделилась фото в образе Харли Квинн

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала в своём «инстаграме» новое фото в образе персонажа Харли Квинн. В нём она выступит в третьем эпизоде телешоу «Ледниковый период» вместе со своим партнёром тиктокером Даней Милохиным, который примерил на себя образ Джокера из фильма «Отряд самоубийц» 2016 года.
«Они стали королём и королевой преступного Готэм-Сити. И не дай Бог обидеть королеву…», — подписала совместное фото Медведева.
Даня Милохин прокомментировал пост: «Они идеальны!». Евгения Медведева ответила на это: «Они на взрыв не оборачиваются».
В этом сезоне шоу, помимо Татьяны Тарасовой, места жюри займут Максим Траньков и Татьяна Навка. Ещё двое будут меняться на протяжении всего сезона. Ведут шоу Алина Загитова и Алексей Ягудин.
Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Евгении Медведевой.
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