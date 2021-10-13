Трусова — о пяти четверных в программе: хочу делать то, что никто не делает

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала, почему стремится исполнить в произвольной программе пять четверных прыжков.



«Когда я только пришла в этот спорт, не знала, что надо делать. Со временем я поняла, что хочу улучшаться, хочу делать то, что никто не делает. Поэтому учила четверные, пыталась улучшаться, всё больше и больше их вставляла. Стараюсь ставить рекорды и, конечно, побеждать на соревнованиях.

Я уже третий сезон пытаюсь сделать пять четверных в программе. В прошлом и позапрошлом сезоне я выступала только на одних стартах с пятью четверными. В этом году я решила с самого начала вставить пять четверных и кататься так всегда, с таким набором, поэтому почти сразу после отпуска начала прыгать четверные, чтобы накатать успеть. И я надеюсь, что контрольные прокаты в Челябинске — это не единственный раз, когда я смогла сделать пять четверных, надеюсь, что у меня получится на соревнованиях.

На меня смотрели очень странно, что я решила прыгать четверные и много. Потому что пять четверных прыгают в мире только два человека ещё, два мужчины. Конечно, постараюсь сделать больше них, моё желание. Конечно, у нас до сих пор нельзя в короткой программе прыгать. В произвольной какие угодно можно четверные, а в короткой – только тройной аксель, поэтому я надеюсь, что когда-нибудь изменят это правило», — приводит слова Трусовой подкаст Марии Командной и Павла Осовцова «Короче».