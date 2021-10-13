Алина Пепелева и Роман Плешков выиграли второй этап Кубка России в парном катании

Московские фигуристы Алина Пепелева и Роман Плешков стали победителями второго этапа Кубка России по фигурному катанию, который прошёл в Йошкар-Оле.
Судьи оценили выступления Пепелевой и Плешкова в 194,78 балла. Вторыми стали Лина Кудрявцева и Илья Спиридонов из Краснодарского края, третьими — Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (Краснодарский край).
Напомним, лидировавшие после короткой программы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин из Москвы снялись с соревнований до произвольной программы, объяснив решение особенностями тренировочного плана.
Кубок России. Второй этап. Йошкар-Ола.
Пары. Итоги
1. Алина Пепелева/Роман Плешков (Москва) – 193,78 балла.
2. Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов (Краснодарский край) – 178,24
3. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Краснодарский край) – 176,70.
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