Алина Загитова спародировала нашумевший конфликт с журналистами

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в TikTok забавно обыграла нашумевшую ситуацию, связанную с просочившейся в прессу информацией о её грубом поведении с представителями СМИ на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Металлургом».
Загитова сняла видео, на котором за кадром Алексей Ягудин спрашивает её: «Будьте добры, короткий комментарий». «Знаете, я вас засужу, и у меня большие связи», — с серьёзным лицом ответила Загитова. После чего в кадре появились забавные кадры Загитовой с её собаками, которые якобы и были её «связями».
Видео доступно в тиктоке Алины Загитовой.
Ранее журналист «Спорт-экспресса» Рустам Имамов заявил о грубом поведении Загитовой с журналистами. В частности, Имамов привёл фразу Загитовой: «Я вас засужу, у меня такие связи!». Однако позднее журналист выпустил опровержение и принёс извинения фигуристке.
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