Алина Загитова спародировала нашумевший конфликт с журналистами

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в TikTok забавно обыграла нашумевшую ситуацию, связанную с просочившейся в прессу информацией о её грубом поведении с представителями СМИ на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Металлургом».

Загитова сняла видео, на котором за кадром Алексей Ягудин спрашивает её: «Будьте добры, короткий комментарий». «Знаете, я вас засужу, и у меня большие связи», — с серьёзным лицом ответила Загитова. После чего в кадре появились забавные кадры Загитовой с её собаками, которые якобы и были её «связями».

Видео доступно в тиктоке Алины Загитовой.

Ранее журналист «Спорт-экспресса» Рустам Имамов заявил о грубом поведении Загитовой с журналистами. В частности, Имамов привёл фразу Загитовой: «Я вас засужу, у меня такие связи!». Однако позднее журналист выпустил опровержение и принёс извинения фигуристке.