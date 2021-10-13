Стало известно о регистрации товарного знака Этери Тутберидзе

Команда заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в «Инстаграме» сообщила о регистрации товарного знака «Этери Тутберидзе». Его правообладателем является общество с ограниченной ответственностью «Тим Тутберидзе», учредителем и генеральным директором которого выступает сама Тутберидзе.
В команду Тутберидзе входят тренер Сергей Дудаков и хореограф Даниил Глейхенгауз. К грядущему олимпийскому сезону под их руководством готовятся российские фигуристки Софья Акатьева, Алина Загитова, Майя Хромых, Дарья Усачёва, Камила Валиева, Александра Трусова, Алёна Косторная, Анна Щербакова, спортивная пара Евгения Тарасова – Владимир Морозов и другие фигуристы.
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