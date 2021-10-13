Алёна Косторная снялась в фотосессии в стиле фильма «Сумерки»

Российская фигуристка Алёна Косторная опубликовала кадры с фотосессии в стиле популярной киносаги «Сумерки».

Публикация доступна в «инстаграме» Алёны Косторной.

«Спасибо за возможность ощутить себя героиней одного из моих любимых фильмов «Сумерки», — прокомментировала фотографии Косторная.

Алёна Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей финала Гран-при 2019 года, серебряным и двукратным бронзовым призёром чемпионатов России, серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров, победительницей и серебряным призёром финала юниорского Гран-при.

В марте 2021 года стало известно о возвращении Косторной в группу Этери Тутберидзе. С лета 2020 года Алёна работала с Евгением Плющенко.