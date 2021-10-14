Студилина выступила в провокационном наряде, Преснякову наехали на руку. Фото ледового шоу

В Москве состоялись съёмки третьего выпуска спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период». В нём приглашённая звезда становится в пару с известным титулованным фигуристом, и они борются за звание лучшего дуэта проекта. Участников «Ледникового периода» будут судить пять членов жюри. В этом сезоне, помимо Татьяны Тарасовой, это место займут Максим Траньков и Татьяна Навка. Ещё двое будут меняться на протяжении всего сезона. Алина Загитова и Алексей Ягудин ведут шоу, и именно с ними участники делятся первыми впечатлениями после своих прокатов. В новом выпуске двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в новом эпизоде телешоу «Ледниковый период» выступила в образе персонажа Харли Квинн.
Лучшие кадры с 3-го выпуска ледового шоу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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