Президент ФФККР Горшков прокомментировал отказы лидеров сборной выступать на Кубке России

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал то, что многие лидеры национальной команды отказываются выступать на этапах Кубка России, предпочитая либо тренироваться, либо выступать на других турнирах.

«Это нормальная практика. Спортсмены решают свои задачи и принимают решение исходя из своего плана.

Кубок России — это дополнительный и важный старт, на котором они могут получить соревновательную практику. Мы не обязываем в нём участвовать, но настоятельно рекомендуем», — приводят слова Горшкова «Известия».

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