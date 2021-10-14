Татьяна Волосожар назвала фаворита олимпийского сезона в женском одиночном катании

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар назвала фигуристку, которая является главным фаворитом олимпийского сезона-2021/2022. По мнению Волосожар, это 15-летняя Камила Валиева.

Волосожар спросили, является ли Валиева в её глазах фаворитом олимпийского сезона.

«Для меня лично — да, это фаворит. Но всех наших девчонок я люблю, каждой есть чем брать, у каждой есть свои сильные стороны», — приводит слова Татьяны «Спорт-экспресс».

В минувшие выходные Камила Валиева одержала победу на международном турнире серии «челленджер» под названием Finlandia Trophy. 15-летняя россиянка побила сразу два мировых рекорда: в произвольной программе (174,31 балла) и по сумме двух выступлений (249,24 балла).

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!