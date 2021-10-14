Татьяна Волосожар объяснила, почему Этери Тутберидзе — тренер номер один

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала, почему считает Этери Тутберидзе, чьи ученицы регулярно занимают призовые места на международных соревнованиях, лучшим тренером.

«Мне кажется, Этери Георгиевна внимательно относится к девочкам и вообще к спортсменам — говорю не только про программы. Там не всё сводится к кнуту и прянику, а она им как мама. И старается, чтобы всё было идеально — вплоть до причёски и маникюра. Наверное, поэтому она и тренер номер один», — приводит слова Волосожар «Спорт-экспресс».

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