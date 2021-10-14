Татьяна Волосожар объяснила, почему Этери Тутберидзе — тренер номер один
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Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала, почему считает Этери Тутберидзе, чьи ученицы регулярно занимают призовые места на международных соревнованиях, лучшим тренером.
«Мне кажется, Этери Георгиевна внимательно относится к девочкам и вообще к спортсменам — говорю не только про программы. Там не всё сводится к кнуту и прянику, а она им как мама. И старается, чтобы всё было идеально — вплоть до причёски и маникюра. Наверное, поэтому она и тренер номер один», — приводит слова Волосожар «Спорт-экспресс».
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